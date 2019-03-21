Общество

Ассоциации юристов продолжает работу над правовым навигатором для принимающих семей

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» продолжает реализацию проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения». С целью предупреждения нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, юристы разрабатывают инструмент, который повысит профессиональные компетенции специалистов служб сопровождения, поможет найти ответы на вопросы опекунам, попечителям, приемным родителям, сообщили Псковской Ленте Новостей в АЮР.

В рамках проекта состоялся экспертный круглый стол, в котором приняли участие адвокаты, имеющие практику ведения дел по данной теме, представители комитета по социальной защите населения Псковской области, в том числе представители отделов опеки и попечительства, нотариусы, представители, службы судебных приставов, детской деревни SOS, уполномоченного по правам ребенка.

В ходе круглого стола эксперты проекта презентовали подготовленные материалы. Так, в навигатор будут включены разделы с разъяснениями по формам устройства детей оставшихся без попечения родителей, правам и обязанностям опекунов, приемных родителей, усыновителей, рекомендации по подготовке документов, прохождению медицинской комиссии, информация о государственной финансовой поддержке, обеспечению жильем, наследованию, сохранностью и распоряжению имуществом, предоставлением ежегодной отчетности в органы опеки и попечительства.

Отметим, что все материалы готовились с учетом проведанного на первом этапе проекта анкетирования специалистов социальной защиты, а так же фокус –групп в школе приемных родителей. В ходе обсуждения участники круглого стола внесли рад предложений и замечаний, которые будут учтены экспертной группой. Следующим этапом проекта станет оценка материала специалистами служб сопровождения, которые работают в районах области.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.