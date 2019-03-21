Общество

Начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проведет прием граждан в Себеже и Опочке

25 марта с 11:00 до 12:00 в Себеже и с 15:00 до 16:00 в Опочке, заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин проведет прием граждан, по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: город Себеж, улица Автомобилистов, дом 22, телефон для справок – 953-244-31-04. Город Опочка, улица Красногородская, дом 10 б, телефон для справок - 81138-2-12-09.