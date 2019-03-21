Общество

1100 членов прибавилось в «семье» псковских профсоюзов

1100 членов прибавилось в «семье» псковских профсоюзов за год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«1100 членов профсоюзов за год прибавилось в нашей большой профсоюзной семье. Это серьезный показатель, учитывая общее неблагоприятное социальное состояние в регионе», - убеждена Ульяна Михайлова.

Также она высказала мнение, что Псковский облсовпроф правильно выстроил свою работу. «Пять лет назад говорить о заметном поведении профсоюзов было невозможно. Сегодня реакция профсоюзов по злободневным вопросам весьма активна и заметна», - подчеркнула она.

Также, напомним, Ульяна Михайлова сообщила, что облсовпроф приступит к увеличению числа юристов и специалистов по охране труда. Этот вопрос активно лоббируют, в частности, работники профсоюзов образования, здравоохранения и АПК.