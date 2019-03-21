Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании вице-премьера Антона Силуанова по нацпроектам

Вопросы реализации национальных проектов стали темой совещания у Первого заместителя председателя правительства РФ - министра финансов РФ Антона Силуанова в пятницу, 22 марта. В режиме видеоконференции в нем принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Один из вопросов повестки дня был посвящен мерам региональной политики по повышению качества и увеличению инвестиций в субъектах Российской Федерации с учетом достижения национальных целей развития, согласно указу президента РФ № 204.

Кроме того, участники обсудили подходы к формированию региональных программ для достижения национальных целей развития. С докладами по этому вопросу выступили министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и руководитель рабочей группы Госсовета РФ «Экономика и финансы», губернатор Пермского Края Максим Решетников.

От Псковской области в состав рабочей группы «Экономика и финансы» губернатором делегирована его заместитель Нинель Салагаева. Группа планирует сформировать предложения в экономическую программу развития регионов по достижению целевых показателей в экономике и представить ее на заседании Государственного Совета в июне этого года.

Добавим, что на территории Псковской области реализуется 51 региональный проект, входящий в нацпроекты, мероприятия по 22 регпроектам включены в государственные программы Псковской области.