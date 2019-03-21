Общество

Профсоюзы не снизят своей социальной активности из-за информационного давления - Ульяна Михайлова

Псковские профсоюзы не умерят своей социальной активности в связи с информационным давлением со стороны, которое, в частности, направлено в адрес председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она сообщила на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Мы всегда замечаем серьезное информационное давление, когда начинаем какие-то социальные действия. Скажу одно: вот это была самая безбашенная «атака» на облсовпроф», - констатировала Ульяна Михайлова. «В последнее время мы даже пару раз оглядывались, не стоят ли у нас за спиной автоматчики с наручниками, и правильно ли мы вообще оцениваем действительность», - сыронизировала она.

Вспомнила Ульяна Михайлова и о том, как было опечатано здание облсовпрофа после того, как псковские профсоюзы боролись против повышения пенсионного возраста. «Мы себе даже е представляли, что по щелчку на здание может налететь 11 представителей силовых структур, выгнав нас во двор, опечатав вход», - пояснила лидер облсовпрофа.

Такие примеры она считает «реальной реакцией на социальную активность профсоюзов».

«Сегодня у нас было совещание, и мы констатировали, что отношения с администрацией области обостряются. Я спросила у коллег мнение, будем ли мы менять тактику — может быть, замолкнем, зависнем в прыжке... Профактив, к счастью или несчастью для меня, сказал, что «нет, планы не меняем, идем по строго установленным мероприятиям, добавляя к этому социальные требования в рамках переговорной кампании по повышению зарплат. А это не хухры-мухры, мы собираем материалы по реальному размеру зарплат», - заключила Ульяна Михайлова.