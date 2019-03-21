Общество

«Молодежный парламент» вновь выступит организатором ежегодного Псковского велопарада

В пресс-центре Псковского областного Собрания депутатов состоялось первое организационное совещание по проведению «Третьего Псковского велопарада». В нем приняли участие члены «Молодежного парламента», руководители велосообществ Пскова и представители ПсковГУ, сообщется в официальной группе «Молодежного парламента» при Псковском областном Собрании депутатов в соцсетях.



Из представителей «Молодежного парламента» на встречи присутствовали Ольга Безъязычная, Андрей Моргунов, Максим Афанасенко и Дмитрий Яковлев. Также на встрече присутствовали соорганизаторы – руководители велосообществ Артем Смирнов, Александр Ануфриев, руководитель велосообщества «ВелоПсков» присутствовал «удаленно». В число соорганизаторов мероприятия также вошел студент Псковского государственного университета – Владислав Логашкин.

«В этом году велопарад будет проводиться 26 мая. Это единый день проведения велопарада по всей России. К данному спортивному мероприятию присоединились порядка 100 городов, и их география весьма различна. В 2018 году прокатиться на велосипеде по улицам Пскова вышли около 1000 человек, для нас это был значительный результат. В этом году мы надеемся привлечь ещё больше участников и подготовить ещё больше сюрпризов и призов», – озвучил планы руководитель проекта Псковский велопарад, член «Молодежного парламента» Максим Афанасенко.

Псковский велопарад пройдет при поддержке и участии Псковского государственного университета, который уже третий год сотрудничает с «Молодежным парламентом» по вопросам организации велопарада.

В ходе встречи участники также обсудили план подготовки Велопарада, распределили роли, задачи и обязанности.