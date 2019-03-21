Общество

Ульяна Михайлова рассказала, сколько зарабатывает Псковский облсовпроф и куда он тратит деньги

Сколько зарабатывает Псковский облсовпроф и на что он тратит заработанные деньги, рассказала председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции 22 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На просьбу журналистов назвать объем прибыли облсофпрофа Ульяна Михайлова отметила: «В облсовпрофе не прибыль, а доход от всех видов уставной деятельности, и все наши социальные мероприятия мы финансируем за счет этих средств. Мы находимся на упрощенной системе налогообложения, платим налог с доходов. Чем больше заработали, тем больше налог. Наш доход за год составляет примерно около 65 млн рублей», - пояснила лидер облсовпрофа.

Также она пояснила структуру расходов профсоюзов. Так, примерно 40% доходов тратится на фонд оплаты труда с соответствующими налогами, около 10% - на иные виды налоговых обязательств, около 20% - на ремонты и остальные 30% — это общее финансирование всех программ и мероприятий для членов профсоюзов, направленных на оздоровление, туризм, отдых. Большой объем расходов, по словам Ульяны Михайловой, уходит на оплату горюче-смазочных материалов и разъезды по территории региона, связанные, в частности, с посещением первичных профорганизаций.

В аппарате облсовпрофа работает около 50 человек. Основная их часть занята в переговорном процессе, занимается вопросами составления коллективных договоров, соглашений, социального проектирования (грантами). Второй по численности отдел облсовпрофа занимается вопросами организации профсоюзного движения.