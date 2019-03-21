Общество

В Пскове бойцы ОМОНа продемонстрировали силу школьникам

Накануне Дня Росгвардии сотрудники регионального управления ведомства встретились со школьниками. Бойцы ОМОН побывали в школе № 24 им. Л. И. Малякова города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росгвардии.

В начале встречи бойцы спецподразделения рассказали об истории создания войск правопорядка и текущих задачах, стоящих перед Росгвардией, показали фильм об участии ОМОНа в событиях на Северном Кавказе и операциях на территории Псковской области.

Большой интерес у подростков вызвали и эффектные выступления, подготовленные росгвардейцами. Бойцы ОМОН продемонстрировали боевые приемы: отражение нападения с ножом, с палкой и другие.

Позже школьники смогли почувствовать себя в роли сотрудников ОМОН: примерить на себя защитный шлем и бронежилет. В завершение встречи офицеры ответили на вопросы ребят об особенностях своей работы.