Общество

Псковские курсанты узнали о ситуации по наркопотреблению в регионе

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась встреча курсантов с начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

В ходе встречи Ольга Мирвалиева рассказала курсантам о резонансных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в 2018 году на территории региона, и деятельности Управления по пресечению распространения запрещенных веществ, о последствиях употребления различного вида наркотических средств и их воздействия на организм человека. Она напомнила собравшимся об ответственности за нарушение уголовного и административного законодательства в части употребления, хранения и сбыта запрещенных веществ.

Курсанты посмотрели фильм «Независимость», основанный на реальных событиях и созданный управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с псковской телекомпанией.