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Общество

В Псковской области вручен 36500-й сертификат на материнский капитал

22.03.2019 16:01|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в марте сотрудники Пенсионного фонда традиционно в торжественной обстановке вручают сертификаты на материнский капитал. На этот раз обладателями 36500-го сертификата стали Наталья и Андрей Федоровы из Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ПФР. 

Управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова посетила семью, поздравила с рождением второго ребенка, вручила сертификат и памятный подарок.

В беседе с родителями она отметила, материнство – великое чудо и ежедневный труд, а программа материнского капитала направлена на повышение социальной значимости материнства, создание и улучшение условий для воспитания молодого поколения.

«С рождением ребенка в жизни женщины меняется очень многое, появляются новые приоритеты и задачи, решить некоторые из них и помогает государственная Программа поддержки семей, имеющих детей», - сказала управляющий.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, за это время многое изменилось – программа продлевается, постоянно расширяется перечень направлений распоряжения средствами МСК. Так, сегодня семьи могут потратить капитал на приобретение жилья, на образование любого из детей, на будущую пенсию мамы или на адаптацию и абилитацию детей-инвалидов. А с 2018 года нуждающиеся семьи могут направить средства МСК на ежемесячную выплату.

Что делать с материнским капиталом Федоровы пока не решили, тем более что срок распоряжения средствами временем не ограничен.

Напомним, что право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок.

Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Действие программы поддержки семей продлено до 31 декабря 2021 года.

Теги: #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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