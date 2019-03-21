Общество

В Пскове пройдет форум с участием сенаторов, депутатов Госдумы и министров

В Пскове 29 марта Всероссийский Совет местного самоуправления проведет Межрегиональный муниципальный форум «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села». Об этом Псковско Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В работе форума примут участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, федеральных министерств, региональных органов государственной власти, главы муниципальных образований Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, представители общественных организаций и объединений: Всероссийского Совета местного самоуправления, Деловой России, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, Российского Союза сельской молодежи, объединения Студенты России, Некоммерческого партнерства ЖКХ-Контроль, эксперты, представители территориального общественного самоуправления, активные граждане.

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения: участники познакомятся с позитивным опытом поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления как наиболее эффективного механизма взаимодействия органов власти и жителей, успешными управленческими решениями благоустройства сельских территорий, проектов по преобразованию территории поселков и деревень в рамках программ Инициативного бюджетирования, Народный бюджет, Формирования комфортной городской среды. Кроме того, представители Союза архитекторов продемонстрируют возможные недорогие архитектурные решения благоустройства села.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских поселений с участием граждан», который реализуется Всероссийским Советом местного самоуправления в 2018 - 2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.