Общество

В этом году в Великих Луках построят ФОК открытого типа

В Великих Луках построят еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начальная максимальная цена контракта составляет около 25 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального и областного бюджета.

Согласно проекту в состав ФОКа войдут универсальная площадка для спортивных игр (волейбол, теннис, баскетбол и бадминтон) и стадион с полем для занятий футболом в летнее время и хоккеем в зимнее, а также спортивными объектами для тренировок по легкой атлетике.

Новое спортивное сооружение будет построено по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министерством спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Оно разместится в непосредственной близости к общеобразовательной школе № 12 и детско-юношеской спортивной школе № 3 «Олимпия».

Отметим, что это не единственный спортивный объект, который появится на территории Псковской области в этом году. Современные спортивные площадки также будут построены в Новоржевском и Плюсском районах. Проекты буду реализованы во взаимодействии администрации области, Минспорта и партии «Единая Россия».

Кроме того, при участии федерации воркаута России в районах будут установлены 100 мини-площадок для занятий уличной гимнастикой.

Что касается Великих Лук, то в октябре прошлого года там открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» с катком и бассейнами, который был возведен по инвестиционной программе «Газпром-детям», и сдан Центр подготовки велосипедистов.

Как отмечал ранее губернатор Михаил Ведерников, цель модернизации и развития спортивной инфраструктуры — привлечение больше числа жителей региона к занятиям физкультурой и спортом и популяризация семейного досуга. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно заявлял о важности строительства подобных объектов в муниципальных образованиях для привлечения к занятию спортом максимального числа жителей.