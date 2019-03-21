Общество

Скончался руководитель строительства великолукского путепровода Александр Бычинский

В возрасте 46 лет скончался руководитель строительства великолукского путепровода, представитель компании «Балтийский Берег» Александр Бычинский. Смерть наступила 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Очень жаль, что такое случилось. Мы выражаем свои соболезнования близким Александра. Он был настоящим профессионалом. Он - один из немногих, кому удавалось работать и быстро, и качественно», - отметили в ведомстве.

Как удалось узнать Псковской Ленте Новостей, к 18 марта Александр Бычинский уже некоторое время находился в коме.