Общество

Методику «нападений» на Псковский облсовпроф можно вычислять по календарю - Ульяна Михайлова

«Методику "нападений" на Псковский облсовпроф можно вычислять по календарю», - сообщила председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По ее словам, обычно нападки в адрес псковских профсоюзных активистов происходят в октябре-ноябре, в марте, а следующего «вздрыга» следует ожидать в мае.

На вопрос, раздражают ли Ульяну Михайлову случаи давления со стороны власти, которое в том числе происходит через СМИ, она ответила: «По-разному. Если нападение касается чисто профессиональной деятельности, это заставляет нас перегруппироваться, посмотреть, что мы делаем не так, поправить свою позицию. А «кампанию» 13 марта я до сих пор оценить не могу для себя однозначно. Это что - сюжет такой, или реально пора паковать чемоданы?».

В то же время Ульяна Михайлова поблагодарила своих профсоюзных коллег, в том числе из других городов, за реакцию на этот выпад. «Я получила 13 марта самый высокий уровень поддержки профсоюзов СЗФО и всей страны, огромное число людей нашли возможность передать мне и облсовпрофу слова поддержки, зарядить на все акции вперед... Такого деятельного участия не было никогда», - подчеркнула председатель Псковского облсовпрофа.

Смотрите также На те же грабли

Этот факт она считает очень позитивным моментом. «Если также активно мы поборемся за зарплаты, то могу сказать, что информационная кампания 13 марта будет носить успешный характер для псковского профсоюзного движения», - заключила Ульяна Михайлова.