Общество

Наталья Тудакова участвует в заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Тудакова представляет Псковское областное Собрание депутатов на заседании Постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов, которое проходит 22 марта в Нарьян-Маре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, перед началом обсуждения рабочей повестки законодателей субъектов Северо-Западного федерального округа приветствовал председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов. «Наша совместная работа в рамках Парламентской Ассоциации помогает нам эффективнее продвигать наши законодательные инициативы, вырабатывать единую позицию по многим вопросам, касающимся интересов жителей Северо-Запада», - подчеркнул спикер регионального парламента, обращаясь к коллегам из соседних регионов.

В числе вопросов, которые обсудили депутаты – предоставление субсидий из федерального бюджета на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера, подготовка преподавателей родного языка малочисленных народов, начисление северной надбавки индивидуальным предпринимателям, работающим в районах Крайнего Севера.

«Озвученные проблемы напрямую не касаются Псковской области, но в рамках межпарламентского сотрудничества мы, конечно, поддержали коллег из регионов Крайнего Севера, - рассказала Наталья Тудакова. – Собрание депутатов обратилось к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадию Мурылёву с просьбой подготовить отзыв на законодательную инициативу ненецких парламентариев, которая предлагает учитывать стаж работы индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, осуществлявших деятельность на Крайнем Севере, для начисления процентной надбавки к заработной плате в случае их последующего трудоустройства. Псковский бизнес-омбудсмен поддержал позицию законодателей».

Комментируя проект постановления на заседании, председатель комитета по делам Севера и малочисленных народов Матвей Чупров рассказал, что это очередной шаг в поддержку предпринимателей, которые работают в сложных условиях Крайнего Севера. «Мы получили поддержку коллег законодательных органов других арктических субъектов, и рассмотрим этот вопрос на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в июне этого года в Петрозаводске», - сказал депутат.

Кроме того, члены парламентского комитета поделились опытом по вопросу подготовки преподавателей языков малочисленных народов.

Напомним, на территории Псковской области проживает малочисленная народность сето, относящаяся к финно-угорской этнической группе. Язык сето не имеет письменности. Он сохраняется в объектах музыкального творчества и в фольклоре. В силу малой распространенности язык сето, как один из языков малочисленных народов, включён в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, который ведёт ЮНЕСКО.