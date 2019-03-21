Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Рефинансирование кредитов
Трэш и трепет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Скандалы, интриги, расследования
Сами виноваты!
Псковичи о «Несвятых святых»
 
 
 
ещё Общество 21.03.2019 17:323 В Псковской области «Ласточка» проехалась в тестовом режиме до Печор 22.03.2019 18:240 1 апреля в Псковской области начинается дополнительная иммунизация против кори 22.03.2019 18:120 Фонд «Земляки» оказал помощь жителям нескольких районов региона 22.03.2019 18:040 23 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами дождь 22.03.2019 17:550 В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал» 22.03.2019 17:320 Наталья Тудакова участвует в заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов
 
 
 
Самое популярное 21.03.2019 16:010 В Пскове около Троицкого моста выловили утопленника 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 21.03.2019 10:5914 В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО 22.03.2019 12:100 Следователи рассказали о трупе, выловленном у Троицкого моста в Пскове 22.03.2019 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал»

22.03.2019 17:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В последнее время весенние палы сухой травы в России участились и приобрели характер общенационального бедствия, и Псковская область здесь не исключение. Виднеющиеся дым и пламя на полях – непременный атрибут весны. Практически все травяные палы происходят по вине человека – как результат хулиганских действий или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, наведение порядка путем сжигания мусора и прошлогодней травы.

В настоящее время в связи со сходом снежного покрова и установлением сухой погоды со среднесуточными температурами выше 0 градусов на территории Псковской области сложилась обстановка, связанная с опасностью возникновения пожаров, вызванных весенними палами сухой травы. 

Поэтому в целях предупреждения подобных пожаров, повышения уровня противопожарной защиты территорий и населенных пунктов Псковской области, управлением надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области и его территориальными отделами в период с 22 марта по 31 мая проводится профилактическая операция «Антипал».

В рамках этой операции запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Через средства массовой информации будет проводиться работа по информированию населения о запрете проведения неконтролируемого сжигания сухой травы, разъяснению опасности весенних палов, а также мер ответственности за выжигание сухой травы и при возникновении пожаров от палов трав. В течение операции в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, учреждениях здравоохранения будут распространяться наглядные материалы (листовки, памятки, плакаты) по профилактике пожаров, связанных с палами травы. В образовательных учреждениях пройдут занятия с учащимися по пожаробезопасному поведению в весенне-летний период.

Также операция «Антипал» подразумевает проведение субботников по очистке территорий от сухой травы и горючего мусора, сходов граждан в сельских населенных пунктах по вопросам предупреждения природных пожаров, недопущения сжигания сухой растительности и организации общественности для тушения палов сухой травы. Работа с органами местного самоуправления, лесничествами, органами правопорядка и заинтересованными организациями – еще одно направление операции.

Эти и некоторые другие мероприятия профилактической операции «Антипал» позволят донести до граждан информацию об опасности весенних палов травы, повысить культуру пожаробезопасного поведения и уменьшить последствия от возникновения пожаров, связанных с палами травы.

Теги: #МЧС #пал травы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 212 человек
22.03.2019, 18:590 Рыбаки-любители спасены со льдины в Псковском озере 22.03.2019, 18:510 Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при полпреде президента по реализации национальной политики 22.03.2019, 18:460 Наркоман из Псковского района оштрафован на 20 тысяч рублей 22.03.2019, 18:410 Минстрой создаст программу модернизации ветхих коммунальных сетей в России
22.03.2019, 18:240 1 апреля в Псковской области начинается дополнительная иммунизация против кори 22.03.2019, 18:120 Фонд «Земляки» оказал помощь жителям нескольких районов региона 22.03.2019, 18:080 Победителей областного конкурса «Душа земли Псковской» наградили в Пскове 22.03.2019, 18:040 23 марта в Псковской области ожидается облачная погода, местами дождь
22.03.2019, 17:550 В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал» 22.03.2019, 17:381 Субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области станет в 7 раз больше к 2024 году 22.03.2019, 17:332 Заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре можно онлайн 22.03.2019, 17:320 Наталья Тудакова участвует в заседании комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов
22.03.2019, 17:2912 Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути 22.03.2019, 17:190 Миллиарды на Чистую воду 22.03.2019, 17:050 Областная библиотека приглашает на Неделю детской книги 22.03.2019, 16:590 Работы по строительству дорожной развязки Псков - Гдов продолжаются
22.03.2019, 16:491 Методику «нападений» на Псковский облсовпроф можно вычислять по календарю - Ульяна Михайлова 22.03.2019, 16:472 Шнуров потребовал разогнать Минкульт 22.03.2019, 16:340 Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования стартует завтра в Пскове 22.03.2019, 16:300 Рособрнадзор выпустил видеоконсультации ЕГЭ-2019 по физике
22.03.2019, 16:213 Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы 22.03.2019, 16:200 Михаил Ведерников принял участие в совещании вице-премьера Антона Силуанова по нацпроектам 22.03.2019, 16:190 Псковичей приглашают на Родительскую субботу с участием молодежного хора 22.03.2019, 16:180 Скончался руководитель строительства великолукского путепровода Александр Бычинский
22.03.2019, 16:080 В этом году в Великих Луках построят ФОК открытого типа 22.03.2019, 16:010 В Псковской области вручен 36500-й сертификат на материнский капитал 22.03.2019, 15:550 В Пскове пройдет форум с участием сенаторов, депутатов Госдумы и министров 22.03.2019, 15:470 Псковские курсанты узнали о ситуации по наркопотреблению в регионе
22.03.2019, 15:300 В Пскове бойцы ОМОНа продемонстрировали силу школьникам 22.03.2019, 15:200 «Молодежный парламент» вновь выступит организатором ежегодного Псковского велопарада 22.03.2019, 15:195 Директор «Простории» претендует на выдвижение от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы 22.03.2019, 15:161 Ульяна Михайлова рассказала, сколько зарабатывает Псковский облсовпроф и куда он тратит деньги
22.03.2019, 15:140 Объявлен аукцион на реконструкцию второго корпуса школы № 6 в Великих Луках 22.03.2019, 15:000 В Псковском районе зарегистрирован 21 участник предварительного голосования «Единой России» по выборам в волостные собрания депутатов 22.03.2019, 14:570 Профсоюзы не снизят своей социальной активности из-за информационного давления - Ульяна Михайлова 22.03.2019, 14:432 Псковские профсоюзы не понимают, почему «Стартранс» все еще работает на автобусных маршрутах №22 и 30
22.03.2019, 14:410 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проведет прием граждан в Себеже и Опочке 22.03.2019, 14:330 1100 членов прибавилось в «семье» псковских профсоюзов 22.03.2019, 14:302 МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств 22.03.2019, 14:212 Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер»
22.03.2019, 14:200 Полтонны сгущенного молока, мясных консервов и колбасы пытались ввезти через границу в Псковской области без документов 22.03.2019, 14:120 Врио ректора ПсковГУ обсудила развитие спорта в регионе с обладателем Кубка Мира по летнему биатлону 22.03.2019, 14:110 Псковские профсоюзы готовят большую переговорную кампанию по увеличению зарплаты 22.03.2019, 14:0326 Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта
22.03.2019, 13:570 Великолучанин примет участие в чемпионате России по пауэрлифтингу 22.03.2019, 13:500 В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета 22.03.2019, 13:360 Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан на своем округе 22.03.2019, 13:260 Ассоциации юристов продолжает работу над  правовым навигатором для принимающих семей
22.03.2019, 13:231 Программу обновления изношенных коммунальных сетей разработают в РФ 22.03.2019, 13:210 В Великих Луках обокрали гараж 22.03.2019, 13:150 «Дэу Нексия» и ВАЗ столкнулись на трассе М-9 в Куньинском районе 22.03.2019, 13:070 Книжная ярмарка «Читай - не останавливайся!» пройдет в Пскове
22.03.2019, 13:040 В Пушкинских Горах повторно задержан пьяный водитель мопеда 22.03.2019, 13:040 Приняты две заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района 22.03.2019, 13:030 Псковичам напоминают режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области 22.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»
22.03.2019, 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц 22.03.2019, 12:430 Подведены итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 22.03.2019, 12:350 Управление Росреестра и Кадастровая палата по Псковской области оказывают бесплатную помощь ветеранам по вопросам недвижимости 22.03.2019, 12:350 Денис Иванов: Управляющие компании должны работать честно и качественно, и мы им об этом напомним
22.03.2019, 12:310 В Великих Луках стартовала «Неделя детской и юношеской книги» 22.03.2019, 12:260 Депутат Госдумы Окунева: Законопроект об «ипотечных каникулах» направлен на защиту граждан 22.03.2019, 12:170 В Псковском районе осужден мужчина, случайно убивший соседа 22.03.2019, 12:160 Аквапарк «Акваполис» приглашает ярко провести весенние каникулы
22.03.2019, 12:100 В «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 22.03.2019, 12:100 Следователи рассказали о трупе, выловленном у Троицкого моста в Пскове 22.03.2019, 12:020 В Великих Луках вручили премию «За высокие творческие достижения» 22.03.2019, 12:000 Эффективное средство для лечения гепатита С оперативно доставит из Индии сервис HCV24
22.03.2019, 11:501 Великолукский пенсионер хотел отдохнуть в черноморском пансионате и попался на уловки мошенников 22.03.2019, 11:400 Анатолий Копосов рассказал о плюсах и минусах партийной системы в региональном парламенте 22.03.2019, 11:390 Псковские сотрудники ДПС в ходе рейда выявили 6 нарушений тонировки стекол автомобилей 22.03.2019, 11:240 Читатели ПЛН: Жители Псковской области переплачивают за услуги ЖКХ
22.03.2019, 11:190 «Урбаноиды»: Весна идет, весне дорогу 22.03.2019, 11:040 Проект по строительству второго пускового комплекса подземного водозабора в Пскове проходит согласование в Евросоюзе 22.03.2019, 11:020 Великолукская спортсменка завоевала 3 место в первенстве России по боксу 22.03.2019, 10:560 Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с ТКО в Дедовичах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.