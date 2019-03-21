Общество

В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал»

В Псковской области стартует профилактическая операция «Антипал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В последнее время весенние палы сухой травы в России участились и приобрели характер общенационального бедствия, и Псковская область здесь не исключение. Виднеющиеся дым и пламя на полях – непременный атрибут весны. Практически все травяные палы происходят по вине человека – как результат хулиганских действий или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, наведение порядка путем сжигания мусора и прошлогодней травы.

В настоящее время в связи со сходом снежного покрова и установлением сухой погоды со среднесуточными температурами выше 0 градусов на территории Псковской области сложилась обстановка, связанная с опасностью возникновения пожаров, вызванных весенними палами сухой травы.

Поэтому в целях предупреждения подобных пожаров, повышения уровня противопожарной защиты территорий и населенных пунктов Псковской области, управлением надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области и его территориальными отделами в период с 22 марта по 31 мая проводится профилактическая операция «Антипал».

В рамках этой операции запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Через средства массовой информации будет проводиться работа по информированию населения о запрете проведения неконтролируемого сжигания сухой травы, разъяснению опасности весенних палов, а также мер ответственности за выжигание сухой травы и при возникновении пожаров от палов трав. В течение операции в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, учреждениях здравоохранения будут распространяться наглядные материалы (листовки, памятки, плакаты) по профилактике пожаров, связанных с палами травы. В образовательных учреждениях пройдут занятия с учащимися по пожаробезопасному поведению в весенне-летний период.

Также операция «Антипал» подразумевает проведение субботников по очистке территорий от сухой травы и горючего мусора, сходов граждан в сельских населенных пунктах по вопросам предупреждения природных пожаров, недопущения сжигания сухой растительности и организации общественности для тушения палов сухой травы. Работа с органами местного самоуправления, лесничествами, органами правопорядка и заинтересованными организациями – еще одно направление операции.

Эти и некоторые другие мероприятия профилактической операции «Антипал» позволят донести до граждан информацию об опасности весенних палов травы, повысить культуру пожаробезопасного поведения и уменьшить последствия от возникновения пожаров, связанных с палами травы.