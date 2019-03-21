Общество

1 апреля в Псковской области начинается дополнительная иммунизация против кори

1 апреля в Псковской области стартует подчищающая иммунизация против кори. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Работа проводится в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ и должна быть завершена до 1 октября текущего года.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, Вера Емельянова подчеркнула, что вопрос «важный и серьезный», потому что в странах Европы и в отдельных регионах России наблюдается рост заболеваемости корью. В Псковской области с прошлого года было зафиксировано 3 случая завозной кори из федеральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга, а также Украины, но благодаря своевременным и грамотным действиям медицинских работников распространение заболевания было предотвращено.

«Нам предстоит определить первоочередные меры, чтобы не допустить распространение этого инфекционного заболевания. Особенно это актуально в преддверии массовых мероприятий, например, Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в июне», — обратилась первый вице-губернатор к членам комиссии.

По данным главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука в России в настоящий момент около 2 тыс заболевших корью, действует 7 вспышек. В Псковской области ситуация достаточно благополучная: уровень охвата профилактическими прививками детей в возрасте 1 года составляет 95%.

Однако более 1,6 тыс детей до 18 лет по различным причинам корью не привиты. Это связано с учащением случаев отказа родителей от проведения прививок своим детям, что подвергает их опасности заражения корью. Эту категорию жителей предстоит привить в первую очередь. Также в плане подчищающей иммунизации значатся порядка 5,4 тыс взрослых, которые в основном относятся к иностранным рабочим, мигрантам, кочующему населению, противникам профилактических прививок.

Как сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, активная работа в этом направлении уже начата. Организован пересмотр медицинских отводов от вакцинации, информирование населения о необходимости профилактики кори, вакцинация педагогов и медработников, проводятся индивидуальные беседы с населением, отказывающимся от прививок. Для медперсонала организовано дополнительное обучение по вопросам клиники, диагностики и профилактики кори.

Для выполнения задачи по вакцинации в текущем году в рамках национального календаря прививок Псковская область получит 8 тыс 400 доз живой коревой вакцины для взрослых и 16 тыс доз вакцины для детей. Первая поставка препаратов пришла в регион 6 марта. В настоящее время также рассматривается вопрос о приобретении коревой вакцины для подчищающей иммунизации за счет средств областного бюджета.

По окончании докладов, комиссия вынесла решение, согласно которому в каждом муниципалитете будут организованы информирование населения о мерах профилактики кори и преимуществах иммунизации, вакцинация на дому социальных групп населения с помощью выездных прививочных бригад и другие мероприятия.