Общество

О закрытии Заклинской школы речи вестись не может — Александр Седунов

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов прокомментировал открытое письмо жителей села Заклинье Дновского района по поводу закрытия Заклинской школы, опубликованное в СМИ. «О закрытии Заклинской школы речи вестись не может», — заявил руководитель ведомства.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, Александр Седунов подчеркнул, что областные власти считают такой шаг невозможным ввиду четкой позиции по сохранению сельских малокомплектных школ. Более того, работа администрации области направлена на поддержку именно таких школ, которые в рамках реализации национального проекта «Образование» могут рассчитывать на помощь и дальнейшее развитие.

Руководитель комитета также добавил, что действует постановление администрации Псковской области о порядке проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации и о порядке создания комиссии по оценке такого решения. «На сегодняшний день никаких обращений со стороны администрации Дновского района в части планов по закрытию школы в Заклинье в адрес комиссии не поступало», — отметил он.

Добавим, что Заклинская школа является одним из филиалов школы № 50 города Дно. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются 20 человек: дошкольники и 13 учеников, работают 6 педагогов.