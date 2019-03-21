Общество

В Великих Луках прошел «Марафон здоровья», посвященный Дню борьбы с туберкулезом

В пятницу, 22 марта, в Великих Луках прошел спортивный праздник-конкурс «Марафон здоровья», посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие состязания проводятся уже не в первый раз, в этом году в них приняло участие наибольшее количество команд – 7. Состязания прошли в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза!». Данный проект стал одним из победителей конкурса администрации Псковской области на предоставление субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета.

В соревнованиях, которые прошли на базе Великолукской госакадемии физической культуры и спорта, приняли участие молодые люди из Великих Лук и близлежащих районов: Красногородского, Новосокольнического, Опочецкого, Усвятского, Пустошкинского. Юных спортсменов приветствовали проректор по спортивной работе академии Андрей Петров и председатель псковского регионального отделения Красного Креста Петр Василевский.

Для команд было подготовлено 5 эстафет, при прохождении которых было необходимо продемонстрировать не только спортивные возможности, но и знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и Краснокрестного движения.