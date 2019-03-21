Общество

«Акценты» Донецкого: Мартовский «губеропад», казус Таси Перчиковой и скидка в полтора рубля

Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Весенний «губеропад». Администрация президента инициировала очередную ротацию глав регионов.

Переперчили. Что высветил скандал вокруг девочки Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину?

Вопрос на полтора рубля. Местные власти продолжают «разгребать» проблемы так называемой «мусорной реформы».

Во вторник, 19 марта, в России начался процесс, который в СМИ принято называть «губернаторопадом», или того проще - «губеропадом». В течение недели состоялась серия отставок региональных руководителей. Уже сменились главы пяти регионов: Челябинской, Мурманской, Оренбургской областей, Республики Алтай и Калмыкии. Я даже не стану называть фамилии тех, кто ушел, и тех, кто назначен врио, ибо псковичам эти фамилии ничего не говорят. Здесь важно только напомнить, что у нас на Псковщине губернатор сменился в результате точно такого же, только осеннего, «губеропада» 2017 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с медиа критериями отбора новых губернаторов, цитирую: «Они все так или иначе являются участниками последних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были в обойме этого президентского резерва». При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, «связь с регионом не играет решающей роли». То есть все эти назначенцы Кремля либо «варяги», либо - «полуваряги», как нарекли те кадры, которые входят в федеральную элиту, но имеют формальные связи с регионами.

Процесс ротации важен еще и потому, что политтехнологи Кремля наверняка еще не забыли обидные поражения своих креатур прошлой осенью, например, во Владимирской области и Приморском крае. Своевременная замена за полгода до Единого дня голосования касается прежде всего тех губернаторов, шансы которых остаться во втором туре расцениваются как фатальные. Второй тур зачастую равен поражению, и так откровенно рисковать своей репутацией Москва уже не хочет.

В целом же очередной «губеропад» свидетельствует о известной «отлаженности» властной вертикали, куда по определению не должен просочится ни один «чужак». Собственно, поражения кремлевских протеже на прошлогодних выборах и выглядели особенно обидно из-за того, что все кандидатуры от системных партий (таких, как ЛДПР, например) были тщательно пропущены сквозь муниципальный фильтр. И тем не менее, Кремль ждали неприятные сюрпризы.

Те, кто и не собирался становиться губернаторами, откровенно слабые фигуры, вдруг оказывались в лаврах победителей избирательных кампаний. Зачастую не «за», а «вопреки», что говорит о недовольстве населения политикой федерального центра намного больше, чем настоящая конкурентная борьба. Пресловутый «глубинный народ» порой готов проголосовать хоть за черта лысого, но только не за ставленника столичной власти. И этот фактор приходится учитывать, выискивая в президентском резерве наиболее сильные, «проходные» (в позитивном смысле) фигуры.

А что это за люди, кроме того, что они полностью лояльны Кремлю? Еще совсем недавно была в моде фишка про «молодых технократов», готовых прыгать со скалы с привязанной к ноге тарзанкой. Эдакие «одинаковые с лица» порождения властной Матрицы, поминая культовый фильм, стандартные, как под копирку, «мистеры Смиты», индивидуальные черты которых остаются вне поля зрения.

Главное их качество — быть назначенцами президента, что, как считалось, автоматически проводило их в губернские дамки. Ан нет! Прошлогодний опыт показал, что кремлевская опция отнюдь не гарантия успеха. Нынче, как раз в силу осенних выборных передряг, тренд поменялся. Роль личности в губернской истории снова выходит на первый план.

Опять же, не называя конкретных фамилий, можно сказать, что по преимуществу это топ-менеджеры государственных и полугосударственных крупных топливных и промышленных холдингов. Новым кандидатам, судя по всему, не мешало бы обладать и дополнительной личной яркостью и харизмой. Поэтому в новом списке претендентов на избавление от приставки «врио» имеется, допустим, один многократный чемпион по кикбоксингу. Что, конечно, не гарантирует чемпионского пояса по итогам избирательной кампании.

Какой из очередного «губеропада» можно сделать предварительный вывод? «Губеропад» - часть давно отформатированной и отлаженной системы, в которой все гайки закручены до предела. Нынешние губернаторы — это именно что «шпунтики» и «винтики» системы, в которой каждый занимает свое отдельное место и точно знает, когда нужно писать заявление по собственному желанию. И так называемое волеизъявление масс, то бишь имитация выборов, не имеет в этой системе какого-то особого значения.

Вчера этого имярека вроде бы «выбрал» народ, а сегодня он уходит в отставку и заменяется следующим по списку функционером, фамилию которого электорат региона прежде даже и не слышал, или слышал краем уха. Так происходит сейчас по всей России. И, разумеется, вся эта предвыборная движуха совершенно не похожа на лихие 90-е, когда губернаторский уровень власти в стране действительно был до известной степени автономен и самостоятелен.

Вспомним хотя бы губернаторские выборы на Псковщине 2004 года, когда ставленник Кремля Евгений Михайлов, несмотря на колоссальный административный ресурс, с треском проиграл выборы конкуренту. Сегодня риск развития подобных сценариев фактически сведен к нулю. И все-таки он есть, что и заставляет администрацию президента более тщательно заниматься предвыборным кастингом. Ребята работают, как говаривал сатирик Жванецкий, гораздо «тщательнЕе».

Фото: «Медуза»

Всю неделю одной из главных тем федеральных новостей оставалась история двенадцатилетней девочки Таси Перчиковой из деревни Томсино Себежского района, написавшей письмо Путину и якобы подвергнутой травле односельчанами. Можно сказать, что на семье Перчиковых «оттоптались» все уважающие себя СМИ, вскрылись разные мутные подробности, в связи с чем пересказывать сюжет не имеет никакого смысла. Объелись перца до кровавых слез. Особенно в соцсетях. Остается сделать необходимые и горькие выводы.

Первое. От подобных медийных историй ни одна власть не застрахована. Псковская область в очередной раз прогремела на всю страну, причем прогремела в явно негативном смысле. И школу, в которой училась девочка, закрыли. И семья ее находится в непростой жизненной ситуации. И односельчане, - изверги такие! - ребенка затравили. Настолько, что вот теперь ее маме нужно искать новое пристанище и уезжать в другой регион. В целом имидж Псковщины выглядит весьма неприглядно. Губернская власть о своем «глубинном народе» не думает, да и сам народ - «не очень»: завистливый и злой.

Второе. А что по факту должна была сделать губернская власть, когда узнала о письме Путину? Подарить Тасиной маме вожделенный мотоблок? С какого перепугу? Эдак у нас каждый второй начнет писать письма президенту, выпрашивая что-нибудь, в чем нуждается, я тоже мог бы что-нибудь попросить у Путина, но кто мне даст? Вот и наши власти, видимо, решили, что реагировать будет неправильно. Нечего народ зря приваживать. Показывать дурные и заразительные примеры. Ну а то, что у нас Путин долгие годы, благодаря ежегодным прямым эфирам, играет роль доброго волшебника, которому жалуются то и дело «глубинные люди», так это издержки государственного пиара. Понимать надо! Мы же не малые дети, не двенадцатилетняя Тася Перчикова.

Что же на самом деле высветила ситуация в Томсино? А вот если одним словом — правду. Несмотря на диаметрально противоположные оценки провластных и оппозиционных СМИ вроде «Радио Свободы». А посконная правда заключается в том, что народ в глубинке живет очень тяжело, считай, полстраны пребывает в перманентной «непростой жизненной ситуации», и что, для наших чиновников или журналистов это какой-то секрет? Вряд ли. Никакой не секрет.

Просто для одних — это повод еще раз хайпануть и сделать рейтинг (не удивлюсь, если вскоре мы увидим Тасю и ее маму в эфире «Первого канала», в эпической программе - «Пусть говорят»), а для других, прежде всего для власти, необходимость как-то разрулить ситуацию и представить ее в более выгодном свете.

Но прежде всего — разрулить, что, кстати, областные власти в конце концов и продемонстрировали, правда, как всегда, с досадным опозданием.

Но что уж тут поделаешь? Медийный шум он всегда внезапен, и прилетает, как тот самый «черный лебедь». Напомню, что так в политологии обозначаются обстоятельства непреодолимой силы, свалившиеся внезапно. История с Тасей Перчиковой еще будет иметь окончание, скорее всего, уже в Ленинградской области, ну а мы все порадуемся за девочку и пожалеем себя, грешных и не таких ловких, которым новый телевизор и ноутбук от добрых людей никогда не обломится. Я, разумеется, иронизирую, но есть в этой иронии много печали.

И я завершаю. Новость на мусорном фронте. Целый месяц работала коллегия по пересмотру ранее принятых тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и не далее как вчера, 21 марта, оная коллегия утвердила изменения в приказ регионального госкомитета по тарифам и энергетике «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области на 2019 год».

Там много параметров снижения, но для обывателя главный, разумеется, тот, что отмечен в квитанции, а как раз он и вызывает недоумение и гомерический смех. Цитирую информацию от коллегии: «После пересчета единого предельного тарифа, снизится тариф и для населения. При нормативе 1,44 куб. м. на человека в год тариф составит ежемесячно 93,41 руб. По северной зоне (снижение – 1,54 руб.) и 90,77 – по южной (снижение – 1,42 рубля)».

Иначе говоря, в любом случае цена вопроса — полтора рубля. Наверное, в масштабах региона сумма существенная, а для отдельного человека или семьи — пфук, сущий пустяк.

Теперь сравним с теми цифрами, на которые у некоторых семей увеличилась цена мусора, случается, что в три-четыре раза. Добавить тут нечего. Обнадежили, так обнадежили. Мусор-то для кого-то выходит и впрямь «золотой».

Это были «Акценты». Берегите себя.

Александр Донецкий