Общество

Пскович отсудил почти в три раза больше денег, чем заплатил за некачественный диван

Псковский потребитель выиграл в суде почти в три раза больше денег, чем заплатил за некачественный товар. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пскович приобрел в кредит в магазине «Много мебели» диван стоимостью 14 999 рублей, который в процессе эксплуатации оказался ненадлежащего качества. При этом в претензионном (досудебном) порядке в возврате средств за товар ненадлежащего качества потребителю было отказано.

Данный факт послужил основанием для обращения потребителя в суд. Специалист управления Роспотребнадзора по Псковской области принял участие в судебном заседании (в рамках ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей») и дал заключение в целях защиты нарушенных прав потребителя. По результатам рассмотрения судебного дела сторонами было заключено мировое соглашение, в котором продавец взял на себя обязательства по возврату уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации убытков, в том числе на выплату кредита, морального вреда и судебных издержек - всего 42 000 рублей.