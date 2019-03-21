Общество

В Великих Луках выбрали «Ученика года - 2019»

Ежегодный конкурс «Ученик года» в четырнадцатый раз прошел в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в зале Дома Культуры им. Ленина собрались лучшие представители школ города, а также их группы поддержки, ведь для того чтобы принять участие и одержать победу, нужно было пройти нелегкий путь.

Финалистов определили по написанному эссе на тему «Будущее сегодня», предоставленному портфолио и видеороликам в формате социальной рекламы по теме «Люби и знай родной свой край». В итоге за звание лучшего ученика года боролись 5 конкурсантов:

• Анна Кошкина, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2;

• Гордей Максимов, обучающийся 11 класса МБОУ Гимназия;

• Владислав Новиков, обучающийся 11 класса МБОУ Лицей №10;

• Даниил Пискунов, обучающийся 10 класса МАОУ «Кадетская школа»;

• Екатерина Чевжик, обучающаяся 11 класса МАОУ «Лицей №11»

Финалистов поприветствовала заместитель начальника управления образования города Инна Репях, которая отметила успехи и таланты претендентов на победу. Также к конкурсантам и зрителям обратилась уполномоченный по правам ребенка Наталья Соколова.

В этом году финал конкурса «Ученик года» проходил под девизом «Таланты и поклонники». Каждый из участников очного этапа представил на суд жюри совместное выступление со своей группой поддержки.

Так, Анна Кошкина рассказала о своих увлечениях в виде пресс-конференции, в ходе которой она вместе со зрителями отправилась в путешествие по странам и мероприятиям. Екатерина Чевжик, заручившись поддержкой не только своих товарищей, но и отца, представила один день из своей жизни в форме бала. Даниил Пискунов рассказал о том, что самое главное в жизни быть настоящий человеком и патриотом своей Родины.

Еще один претендент на звание «Ученик года» Владислав Новиков доказал всем, что он настоящий юнармеец, патриот и спортсмен. На глазах всего зала Влад разбил горящий кирпич.

Завершила конкурсную программу финалист Гордей Максимов. Свое выступление гимназист представил в виде премьерного спектакля о себе.

В итоге обладателем титула «Ученик года - 2019» стал Даниил Пискунов, обучающийся 10 класса МАОУ «Кадетская школа».