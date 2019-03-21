Общество

Палаты Постниковых - вместе с реставрацией грязь вокруг и стихийная парковка

Масштабные работы по реставрации Палат Постниковых привели к тому, что на углу улиц Л. Поземского и О. Кошевого образовалась грязь, здесь же - стихийная парковка автотранспорта и склад для стройматериалов. На этот факт обратил внимание местный житель в группе «Контроль.Псков» в соцсети Facebook.

«Строительные материалы складируются за пределами стройплощадки. Грязь колесами техника тащит на проезжую часть. Изуродована зеленая зона. На газоне возникла стихийная парковка», - перечислил он проблемы. «Это нормально все, как думаете?», - таким риторическим вопросом завершил свой пост автор.

Модератор группы «Контроль.Псков», руководитель пресс-службы ОМСУ Анна Удовенко в ответ сообщила, что реставрационные работы в выполняются по линии федерального и областного проекта, которые выполняет не администрация Пскова. «По линии своих коллег попрошу устроить проверку и выдать предписание, которое обяжет выполняющих работы после их окончания восстановить как зеленую зону, так и другие выявленные недостатки. По поводу стихийной парковки - попросила коллег, уполномоченных составлять протоколы за данный вид правонарушений, взять указанный вами участок на контроль», - заверила она.