Общество

Порховская прокуратура выявила нарушения законодательства о защите конкуренции и противодействии коррупции

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили ПЛН в прокуратуре района, в ходе проверки установлено, что администрацией сельского поселения «Полонская волость» Порховского района злостно нарушаются требования федерального законодательства при осуществлении указанного вида закупок.

Согласно законодательству о контрактной системе в сфере закупок, заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

В силу отдельных положений законодательства о защите конкуренции, при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Кроме того, согласно законодательству о противодействии коррупции, основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются, в том числе обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок.

Однако прокуратурой Порховского района выявлены многочисленные факты дробления закупок, осуществляемых администрациями поселений.

Так, в нарушение требований федерального законодательства, администрацией поселения в 2018 году заключено более 20 договоров на содержание автомобильных дорог местного значения на общую сумму более 1 000 000 рублей, действуя в интересах двух подрядных организаций.

По результатам проведенной проверки аналогичные нарушения выявлены и в действиях глав поселений «Дубровенская волость», «Славковская волость» Порховского района, в отношении которых прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В целях устранения нарушений закона прокурором района в адрес глав поселений внесены представления об устранении выявленных нарушений закона и недопущению подобных впредь.

Недопущение аналогичных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.