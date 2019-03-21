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Общество

Псковская полиция разъяснила особенности законодательства в сфере организации труда иностранцев

24.03.2019 11:52|ПсковКомментариев: 0

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области разъясняет особенности законодательства в сфере организации трудовой деятельности иностранных граждан. Соответствующий материал размещен в воскресенье, 24 марта, на сайте регионального УМВД.

«С 1 января 2015 года документом, подтверждающим право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, является патент.
Привлекать иностранных граждан на условиях, установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», вправе работодатели или заказчики работ (услуг), не имеющие на момент заключения с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан.

Таким образом, патент является единым документом, действительным для трудоустройства как у физических, так и юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей, либо частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, или иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет пакет документов лично в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области  или отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки.

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок действия его может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи.

Срок действия считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа (в Псковской области в 2018 году 3 427 рублей в месяц). Срок временного пребывания продлевается на срок действия патента.

В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен, либо выданный ему патент был аннулирован, данный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в России обязан выехать из страны.
Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдан патент.

Однако, он может получить два и более патентов для работы в нескольких субъектах Российской Федерации, для чего следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, на территории которого иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность, без соблюдения 30-дневного срока, установленного при первоначальном обращении за выдачей патента.
Иностранный гражданин вправе переоформить патент не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи первоначального патента. При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза.
В случае необходимости осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в патенте, также следует обратиться за внесением изменений в сведения, содержащиеся в таком патенте, в подразделение по вопросам миграции.

По вопросам оформления разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности необходимо обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции, либо в УВМ УМВД России по Псковской области по адресу: г. Псков ул. Петровская д. 51.  Консультацию можно получить по телефону 596-456», - говорится в сообщении.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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