Общество

МЧС предупреждает псковичей о смертельной опасности выхода на лед

На территории Псковской области установилась плюсовая температура воздуха, из-за чего лед на водоемах неустойчив, постепенно приобретает рыхлую структуру. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к жителям региона.

«В некоторых местах появились открытые участки воды. Именно из-за своей рыхлости весенний лед не трещит, он сразу проваливается под ногами, этим он и опасен! Такая ситуация создает множество предпосылок для гибели людей на водных объектах. Также в ряде субъектов нашей страны участились случаи отрыва ледяных полей с рыбаками.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход людей на лед Псковского, Теплого и Чудского озер области с 8 марта 2019 года запрещен. Об этом издано соответствующее распоряжение комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Однако, несмотря на такую ситуацию, некоторые безрассудные рыболовы-любители все же выходят на тонкий весенний лёд в надежде на улов, который для каждого может стать последним. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели.

Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки тонкого льда. Поэтому обращаемся ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на лед!

Мы еще раз обращаемся ко всем жителям и гостям области: не выходите на лёд водоёмов!

Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде, и на льду в частности», - говорится в сообщении МЧС