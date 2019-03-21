Общество

Умер писатель Борис Ильин

На семьдесят девятом году жизни скончался известный псковский прозаик, член Союза писателей России с 1991 года Борис Ильин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правлении регионального отделения Союза писателей России.

Борис Ильин родился 1 мая 1940 года в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.

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«Он прожил достойную, насыщенную трудовыми свершениями и творческими достижениями, жизнь. Учился в Мурманском мореходном училище, служил на флоте, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Писал о родной истории, о русском трудовом человеке, о крестьянстве. Книги Бориса Ильина отличаются высокой художественностью, глубиной, любовью и уважением к родной стране. Из-под его пера вышло в свет шестнадцать книг прозы, которые были отмечены премией Администрации Псковской области, дипломом Всероссийского конкурса за литературный проект «Свет далекого маяка» и другими наградами. Имя Б.Т. Ильина занесено в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», Псковскую энциклопедию», - отметили в отделении Союза писателей.