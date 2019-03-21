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Общество

В Пскове и области ожидается усиление ветра

24.03.2019 14:23|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие часы по городу Пскову и области ожидается усиление западного ветра; порывы 15-17 м/сек, сообщает сайт ГУ МЧС России по региону. 
Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В МЧС напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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