Общество

РПЦ осудила операции по смене пола и назвала их преступлением

Русская православная церковь назвала операции по смене пола кощунством и преступлением. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион отметил недопустимость этого вмешательства в организм и сознание детей и подростков, передает «Коммерсант».

«Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога»,— сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия24». Митрополит добавил, что церковь «никогда не согласится с тем, <…> чтобы признать те извращения, которые сегодня существуют во многих западных странах, когда, например, ребенку с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать».

Митрополит заявил, что такие действия таких родители должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке. По его мнению, ребенку стоит «дожить до совершеннолетия», прежде чем принять решение о смене пола. Митрополит отметил, что «церковь никогда не признает эту перемену пола свершившимся фактом».

«Если человек, сменивший пол, принимает крещение, то он «будет крещен таким, каким его Бог создал: если это мужчина, "переделанный" в женщину, он будет все равно крещен как мужчина»,— сказал он.