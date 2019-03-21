Общество

В Псковской области МЧС продолжает работу по профилактике пожаров

24 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в д. Чурилово Усвятского района, сообщили ПЛН в ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда осуществлен подворовой обход 17 домовладений, под роспись проинструктировано 24 человека, распространено 30 листовок на противопожарную тематику.

В рамках инструктажа с местными жителями проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, а также требованиях пожарной безопасности в весенний пожароопасный период.

Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).

До граждан доведена обстановка с пожарами на территории области и Усвятского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов в весенний пожароопасный период. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.