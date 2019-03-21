Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерий Бояринев.

«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», - пояснил он.

«Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения. Конечно же, с определенной цензурой (сейчас у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания - прим. ТАСС)", - сообщил он. У заключенных в камерах появится возможность заказать "просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы», заметил Бояринев.

В нескольких корпусах СИЗО в Москве уже запущен пилотный проект предоставления такой услуги.

Кроме того, замдиректора ФСИН подтвердил, что в СИЗО по всей стране ведется работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приеме бесплатных телеканалов.