Общество

В Пскове ландшафтный дизайнер в среднем зарабатывает 37 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты ландшафтных дизайнеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, ландшафтный дизайнер в этом городе в среднем получает 37 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 67 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 55 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 42 000 рублей, Великий Новгород - 37 000 рублей, Смоленск - 37 000 рублей, Ленинградская область - 46 000 рублей в месяц.