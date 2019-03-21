Общество

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Отмечается, что пополнятся фонд будет за счет экологического и утилизационного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). В ведомстве считают, что таким образом будет легче аккумулировать деньги для использования по назначению - на охрану окружающей среды. Эксперты согласны с этим.

«Сейчас поступления от платы за загрязнение окружающей среды часто используются на совершенно другие нужды. Появление в бюджете обособленной статьи исключит нецелевое использование сборов за экологию», - заявил руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.

В свою очередь предприниматели считают, что если за невыплаты в фонд будут также наказывать, как и за неуплату налогов, то для них разницы не будет.