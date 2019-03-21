Общество

Победителями ХХ областной семейной олимпиады по праву стала семья Гусаровых - Петровой из Пскова

23 марта состоялся финальный тур ХХ областной семейной олимпиады по праву. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, тема нынешнего года «Народоправство в России и в Европе: традиции и современность. К Ганзейским дням в Пскове».

Олимпиада традиционно проходила в Многопрофильном лицее № 4 г. Пскова, руководство которого на протяжении всей истории семейных олимпиад обеспечивает прекрасные условия для проведения заключительных состязаний команд-участниц. Тема Олимпиады-2019 привлекла внимание Избирательной комиссии Псковской области и Псковской городской Думы. Эти организации наряду с комитетом по образованию Псковской области и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования выступили соорганизаторами и спонсорами олимпиады.

На открытии ХХ областной семейной олимпиады с приветственными словами выступили первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, заместитель Главы г. Пскова Сергшй Гаврилов, председатель жюри Семейной олимпиады заведующий центром гражданского образования ПОИПКРО Михаил Жихаревич.

Состязания проходили в три тура – игра «Дебаты», написание эссе и домашнее задание, в котором команды представляли конкретные ситуации взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и институтами гражданского общества, демонстрировали свое умение защитить нарушенные права. В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень понимания обсуждаемых проблем, умение грамотно, аргументированно и по существу излагать свои мысли в эссе, способность ярко и интересно продемонстрировать сцены из реальной жизни, когда гражданину приходится отстаивать свои права.

Достойно выступили на олимпиаде и команды МБОУ «Бежаницкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Новосельская общеобразовательная школа» (Струго-Красненский район), ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат», МБОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа» и др. Впервые в 2019 году в интеллектуальном соревновании участвовала команда ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».

По итогам состязаний первое место заняла команда семьи Гусаровых – Петровой, представлявших МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» г. Пскова.

Второе место заняла команда семьи Калиниченко-Копышева-Зонова, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» г. Пскова.

Третье место - у команды семьи Сарин-Смирнова-Прокофьев из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Пскова.

Дипломы комитета по образованию Псковской области, дипломы и благодарственные письма Избирательной комиссии Псковской области, благодарственные письма Псковской городской Думы, ценные подарки, предоставленные Избирательной комиссией и Псковской городской Думой, были вручены всем участникам Олимпиады. Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук вручил также благодарственные письма всем членам жюри.

В сентябре 2019 года будет дан старт XXI областной семейной олимпиаде по праву.