Общество

Медведев 29 марта ответит на вопросы пользователей ВКонтакте

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 марта ответит на пользователей соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VK live.

Вопросы премьер-министру смогут направить все зарегистрированные в соцсети пользователи. Для этого необходимо зайти на страницу «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Премьер-министр и ранее общался с интернет-пользователями. Но, как отмечает агентство, на вопросы участников конкретной социальной сети Медведев будет отвечать впервые.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС