Общество

Великолучанин получил 5 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере

Прокуратурой Великих Лук поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступления - мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в феврале 2017 года мужчина получил от местного жителя денежные средства в размере 1,2 млн рублей якобы для снятия ареста с собственного банковского счета.

В действительности злоумышленник не имел банковского счета с арестованными денежными средствами, а полученными от потерпевшего распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.