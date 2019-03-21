Общество

Он-лайн конференция «Встречай весну без боли» состоится на сайте ПЛН

От чего могут болеть коленные суставы? Как исправить осанку у школьника? Где в центре Пскова можно сделать лечебный массаж после работы? Как избежать вирусных заболеваний? Головные боли, хроническая усталость, повышенное давление, боли в плече и шее? Как восстановиться после травмы? Как подготовиться к эндопротезированию? Где реабилитироваться после операций?

С понедельника, 25 марта, на сайте Псковской Ленты Новостей стартует онлайн-конференция «Встречай весну без боли», посвященная тематике здоровья позвоночника, суставов и всего костного скелета. Вы сможете задать любые вопросы, которые интересуют именно вас.

На вопросы читателей ПЛН ответят эксперты Центра доктора Бубновского в Пскове.

Продлится онлайн-конференция до 2 апреля. Оставить свой вопрос можно на форуме под этим сообщением или отправить на электронную почту - alex@cdi24.ru.

Все ответы будут обязательно опубликованы.