Общество

Мастер-класс по изготовлению экомешочков пройдет 25 марта в Молодежном центре

Сегодня, 25 марта, в 16.30 в Псковском городском молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению экомешочков, который проведет Дина Перевозчикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Экомешочки - это многоразовая альтернатива пластиковым пакетам.

На экологическом слете «Зеленая планета» в 2018 году Дина Перевозчикова рассказала, как ей удалось внедрить в свою жизнь использование тканевых многоразовых мешочков вместо полиэтиленовых пакетов, а сегодня она научит всех желающих их изготавливать.

Мероприятие пройдет в рамках «Недели экологии». Телефон для справок: 56-37-07.