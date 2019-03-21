Общество

О правах и обязанностях граждан расскажут в областной библиотеке

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д. 48) приглашает 28 марта в 14.30 студентов высших, средних специальных учебных заведений и учащихся старших классов школ города Пскова на День правовых знаний «Наши права и обязанности перед обществом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

День правовых знаний проводится Центром социальной, деловой и правовой информации библиотеки совместно с управлением МВД России по Псковской области. В программе мероприятия примет участие специалист подразделения по делам несовершеннолетних. Также будут представлены электронные коллекции президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, которые содержат основополагающие документы, посвященные правам и обязанностям человека и гражданина.

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