Общество

Псковские школьники получили Кубок первой степени на форуме «Шаг в будущее»

В Москве прошел Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». Псковские школьники привезли домой Кубок первой степени.

В рамках форума прошли многочисленные научные выставки, интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики и олимпиады по физике и информатике. Весь форум сопровождался работой научных секций конференции. Также на форума прошел паблик-ток «Как реализовать свой проект в бизнесе», который провел it-предприниматель, основатель и руководитель digital-компании SKY Corporation Алексей Волк.