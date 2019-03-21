Общество

Кадастровая палата напоминает правила получения государственных услуг

Кадастровая палата по Псковской области напоминает гражданам, что они могут получить государственные услуги Росреестра в электронном виде. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу или воспользоваться сервисом, находясь дома или на работе.

Портал Росреестра предоставляет гражданам и организациям удобные электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и быстро получить нужную информацию. Граждане могут отследить статус своей заявки, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте.

В связи с вступлением в силу Федерального закона о государственной регистрации недвижимости стали доступны новые сервисы, которые позволяют получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; о содержании правоустанавливающих документов; о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо, как в электронном виде, так и при личном обращении в офис многофункционального центра «Мои документы». В соответствии с Законом о государственной регистрации недвижимости сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Можно получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также в электронном виде теперь можно подать одно заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав.

На сайте Росреестра запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В личном кабинете правообладателя также доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который позволяет заранее спланировать визит в офис Кадастровой палаты.