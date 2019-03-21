Общество

В Себежском районе местные жители спасли трех лосей, зашедших на хрупкий лед озера

В Себежском районе, на озере Нища, местные жители спасли трех лосей. Животные зашли на лед, который для их массы оказался слишком непрочным. Это произошло 22 марта, сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Себеже».

Источник: группа «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте»

«В пятницу, 22 марта, на озере Нища, вышла на лед семья лосей. Самец провалился под лед. Жалко было смотреть, как лось пытался выбраться. К сожалению, выбраться сам он не мог. И наши смелые мужчины, которым хочется выразить особую благодарность, вышли на лед. Спасение лосей длилось до темноты. Надо заметить, они были довольно далеко от берега. К сожалению, одного маленького лосенка спасти не удалось», - отметили очевидцы.

Источник: группа «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте»

Однако до того, как сами выйти на лед, по словам местных жителей, сначала они обратились в районное отделение МЧС, где им отказались помочь. Читатель Псковской Ленты Новостей попросил разобраться в ситуации и узнать, почему ведомство не поучаствовало в спасении семейства сохатых.

«Иногда мы занимаемся спасением животных, хотя такое вне нашей деятельности. Например, достаем собак из люков и так далее. Но это мы делаем, когда массово не привлечены к основной деятельности. А сейчас, весной, тяжелый пожароопасный период. В приоритете - тушение пожаров. В день совершаем около 100 выездов», - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.