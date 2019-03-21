Общество

С 25 марта выставку «Под зонтом» можно увидеть в Псковском молодежном центре

В Псковском городском молодежном центре 25 марта начинается «Неделя экологии», в рамках которой будет работать выставка «Под зонтом», посвященная проблеме распространения в Псковской области борщевика Сосновского. Напомним, что выставка подготовлена участниками фотоклуба «КонтрасТ», действующего в Псковском областном совете профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Первый ее показ состоялся 20 сентября 2018 года в Пскове в Доме профсоюзов. Открытию выставки предшествовала дискуссия в рамках круглого стола по теме «Проблематика распространения борщевика Сосновского на территории Псковской области», в ходе которой профсоюзные активисты заявили о намерении постоянно поддерживать общественный интерес к проблеме и настойчиво напоминать ответственным органам власти о необходимости принятия конкретных мер. Затем выставка демонстрировалась на базе ТРЦ «Империал» в Пскове, в ноябре с ней познакомились жители Великих Лук и читатели детской экологической библиотеки «Радуга» областного центра, а в январе 2019 года она была представлена в музее Дружбы народов города Пыталово.

В Псковском городском молодежном центре (М.Горького), 15 выставка будет работать с 25 по 29 марта с 9.00 до 17.00.