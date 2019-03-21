Общество

Свыше 2,5 тыс. угрожающих падением на ЛЭП деревьев устранили энергетики в ходе учений в Псковской области

В Стругокрасненском и Плюсском районах Псковской области завершились учения производственного персонала «Северных электрических сетей» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». В ходе решения практических задач был выполнен запланированный комплекс работ, нацеленный на повышение надежности электроснабжения этой части региона. Об этом рассказал главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин на заседании Регионального штаба по обеспечению электробезопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», решение о проведении здесь комплекса дополнительных мероприятий было принято в целях предупреждения технологических нарушений в работе энергообъектов, находящихся в зонах наибольших рисков по погодной обстановке. В начале 2019 года по северным районам области прошло семь неблагоприятных атмосферных фронтов с обильными осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 18 м/с, неоднократными переходами температуры воздуха через 0С. Работа в режиме повышенной готовности, а также организация взаимодействия с МЧС и аварийными службами муниципалитетов помогли электросетевому предприятию не допустить отключений системообразующих линий.

На первом этапе были выполнены обходы более 100 км воздушных линий электропередачи с фиксацией всех выявленных дефектов, а также облеты линий с использованием квадрокоптера. На основе полученных данных была произведена замена свыше трех км провода, а также поврежденных вязок, опор, изоляторов и траверс. В общей сложности выполнена расчистка 118 га просек и устранено 2536 деревьев, угрожающих падением на воздушные линии электропередачи. Для того, чтобы на выведенных в ремонт и отключенных участках сделать максимально возможный объем за минимальный период времени, на отдельных линиях одновременно работали по несколько бригад из других районов электрических сетей. В течение полутора месяцев ежедневно для выполнения практических задач здесь были задействованы гусеничные трактора, мульчеры, кронорез и другая спецтехника. На время проведения работ потребители были запитаны от передвижных резервных источников электроснабжения.

В прошлом году подобная организационная модель была отработана в ходе масштабных учений МРСК Северо-Запада в Карелии. «Ротация персонала позволяет сосредоточить группировку сил и средств для оперативного и точечного решения наиболее острых вопросов, - подчеркнул Андрей Кузьмин. Дальнейшую работу в этих районах мы будем проводить уже в плановом порядке в рамках реализации утвержденных проектов ремонтной и инвестиционных программ филиала».