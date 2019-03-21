Общество

Два электронных сертификата на материнский капитал выдано в Великих Луках

Сразу две семьи, проживающие в Великих Луках получили электронный сертификат на материнский капитал, и шесть семей подали заявление на выдачу сертификата в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского ПФР.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз - чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

В городе Великие Луки и Великолукском районе выдано всего 6793 сертификата, из них в этом году – 91.

Использовали средства материнского капитала 4713 семей, из них - на улучшение жилищных условий – 4430 семей на сумму 1 700 млн рублей; на образование детей – 283 семьи на сумму 14,5 млн рублей.