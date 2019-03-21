Общество

Псковички намерены судиться с местным «центром коррекции веса и здоровья»

Клиентки псковской компании, позиционирующей себя как «центр коррекции веса и здоровья», намерены подать на нее в суд. Как сообщает ЦДИ, женщины недовольны тем, что взяли внушительные кредиты на «процедуры красоты».

«У нас более 10 жалоб на «Эйфорию», - рассказал председатель организации «Наше право» Александр Алексеев. - Суммы кредитов - 50-70 тысяч рублей. Мы стали изучать предоставленные клиентам документы. И вот что интересно - кредитный договор заключается с ООО «Гларус», а получатель платежа - «Эйфория». Еще: продают людям сертификаты якобы на приобретение товаров, а на деле продают услуги».

При этом у двух фирм один и тот же директор, выяснили юристы.

«Сейчас инициируем подачу заявлений. Бесплатно составляем заявления по факту возбуждения уголовного дела. На все остальные услуги, вплоть до представительства в суде, сделали большую скидку. Нужно оперативно подавать заявления в полицию! Ходят слухи, что центр уже переехал с Рокоссовского на Школьную. А если банкротство? Сейчас пострадавшим нужно успеть отправить претензии. А потом пусть соответствующие органы зададут «Эйфории» вопросы», - заключил Александр Алексеев.

Отметим, что ранее, корреспондент ЦДИ испытал на себе, как работает этот центр и как его сотрудники настойчиво убеждают не экономить на своей красоте.