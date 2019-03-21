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Общество

Прежде чем критиковать власть, людям следует научиться что-то делать самим - Денис Иванов

25.03.2019 12:04|ПсковКомментариев: 4

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов положительно оценивает подписанный на минувшей неделе президентом России закон об оскорблении власти в интернете. По его мнению, критика в адрес представителей власти должна быть конструктивной.

«У нас народ любит погудеть по-деревенски, а как до дела доходит, не могут даже у себя во дворе порядок навести. Вот в этом проблема. Может быть, уже пришло время начинать публично «пороть» тех, кто начинает оскорбительно высказываться, ничего не делая? - отметил Денис Иванов в интервью Псковской Ленте Новостей. - Сделай сначала что-то в своем дворе, а потом критикуй. А у нас критикуют, а делать ничего не хотят. Фотография открытого люка облетит все соцсети, но ни один человек не выйдет и сам его не закроет, а будет требовать это от власти».

По мнению депутата, это пагубная тенденция, поэтому закон о неуважении власти в интернете назрел. «Зачастую огульной критике подвергаются власти Пскова. А люди работают. Это только со стороны может казаться, что ничего не делается. Но есть объективные обстоятельства - недостаток финансирования и людей. А если учесть, как наша исполнительная власть и профильные службы работают при минимальных финансовых ресурсах, надо людям как минимум «спасибо» сказать, а не ругать на каждом углу», - убежден Денис Иванов. С таким отношением со стороны населения, по его словам, никто не хочет идти во власть. «Зачем это надо, если тебя при первой же возможности польют грязью?. Было бы наоборот - было бы и ощущение, что ты не зря работаешь. Хоть какая-то человеческая благодарность нужна. Но нет, «спасибо» никто не скажет. Только критика. Она нужна, но она должна быть конструктивной», - полагает депутат.

«Должно быть элементарное уважение к власти, и если мама с папой этому не научили, значит, закон должен научить. Но при этом нельзя забывать и про свободу слова», - заметил депутат.

Напомним, на прошлой неделе президент Путин подписал законы о запрете распространения недостоверной информации в СМИ и об оскорблении власти в интернете, внесенные в декабре 2018 года в Госдуму группой парламентариев в во главе с сенатором Андреем Клишасом. В частности, закон об оскорблении власти предусматривает административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах. Повторное правонарушение наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. За правонарушение, совершенное более двух раз, следует штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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