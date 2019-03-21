Общество

Во втором квартале 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит волости Псковского района

В апреле, мае и июне 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Выезжая на место, специалисты УПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуется в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График приема граждан в Псковском районе 2 квартал 2019 года