Во втором квартале 2019 года мобильная клиентская служба ПФР посетит волости Псковского района

В апреле, мае и июне 2019 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит волости Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Выезжая на место, специалисты УПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуется в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График приема граждан в Псковском районе 2 квартал 2019 года
|
Населенный пункт
|
Дата выезда
|
Время приема
|
Ответственный
|
Торошинская
волость
|
10.04.2019
|
10.00-12.00
|
Буланова Н.О.
|
Ершовская
волость
|
17.04.2019
|
10.00-12.00
|
Павлова Л.Е.
|
Карамышевская волость
|
15.05.2019
|
10.00-12.00
|
Алексеева Е.Ю.
|
Завеличенская
волость
|
22.05.2019
|
10.00-12.00
|
Ефимова Е.В.
|
Кпаснопрудская волость
|
05.06.2019
|
10.00-12.00
|
Буш А.И.
|
Середкинская
волость
|
19.06.2019
|
10.00-12.00
|
Гик И.В.