Общество

25 апреля объявлен единым днем уборки города Пскова

25 апреля объявлен единым днем уборки города Пскова. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram глава города Иван Цецерский. Свой пост он посвятил состоянию городских территорий после пятничного порывистого ветра.

«В социальных сетях жители пожаловались на плохое состояние Рижского проспекта после порывистого ветра в пятницу. После соответствующего поручения администрации города все убрали, хотя песок вдоль бордюрного камня еще остался. Уборка города после зимнего периода ведется активно, но, хотелось, чтобы чистота поддерживалась в течении года», - написал Иван Цецерский.

«Апрель объявлен месячником по уборке, а 25 апреля - единый день уборки города Давайте вместе приведем наш город в порядок. Управление городского хозяйства подготавливает план месячника и любая организация может принять посильное участие. Управляющие компании должны привести в порядок придомовые территории, детские площадки, в том числе обеспечить песочницы песком», - написал глава Пскова.

Напомним, весенний месячник по санитарной уборке городских территорий стартует с 1 апреля.