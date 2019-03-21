Общество

Около 4 млн гаражей в России может быть легализовано в рамках «гаражной амнистии»

Минэкономразвития разработало проект федерального закона о гаражах и порядке их приобретения. Законопроект планируется внести в правительство РФ в мае текущего года. Предполагаемая дата вступления закона силу 2020 год. О нововведении в действующем законодательстве Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Росреестр принимает участие в работе над законопроектами, которые предполагают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и ряд других законодательных актов в части совершенствования законодательства о недвижимом имуществе.

В настоящее время законодательство не содержит отдельного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов. В законе отсутствует понятие «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».

Около 4 млн гаражей в России может быть легализовано в рамках «гаражной амнистии».

Предполагается, что с принятием закона у граждан, не имеющих документы на гаражи, появится возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ними.

Отсутствие права собственности не дает населению застраховать имущество, получить ипотечный кредит, сдать в аренду, оформить завещание, продать либо подарить свое имущество.